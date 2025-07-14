В Петербурге сожгли более 500 кг кокаина под контролем ФСБ

В Санкт-Петербурге уничтожили свыше полутонны кокаина, который служил уликой в рамках расследованных уголовных дел. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России, общая стоимость изъятых наркотических веществ превысила миллиард рублей.

Представители УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что в соответствии с установленным порядком было ликвидировано наркотическое средство — кокаин, фигурировавшее в качестве вещественного доказательства по завершенным судебным процессам, по которым были вынесены обвинительные решения.

В сообщении также уточнялось, что общий вес уничтоженного кокаина на специализированном полигоне одного из городских предприятий составил 530 кг.

В ведомстве подчеркнули, что оценочная стоимость изъятого из незаконного оборота наркотика превышает миллиард рублей. Процесс уничтожения проходил под надзором межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители городского комитета по здравоохранению, а также комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Рузском округе ликвидировали нарколабораторию, организованную жителем Ставропольского края.