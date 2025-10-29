В Петербурге возбуждено уголовное дело о надругательствах над несовершеннолетней

В Выборгском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Его подозревают в совершении ряда тяжких преступлений против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы.

Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), мать девочки обратилась в полицию, после того как узнала шокирующие подробности общения своего сожителя с ее дочерью. По словам женщины, 15-летняя школьница подвергалась сексуальному насилию с конца 2023 года. Все предполагаемые преступления совершались в квартире в муниципальном округе Сампсониевское.

Подозреваемый, работающий разнорабочим, был задержан оперативниками в тот же вечер у своего дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело, вменив мужчине четыре эпизода: два эпизода насильственных действий сексуального характера, покушение на них, а также изнасилование. Следствие устанавливает, что часть преступлений, включая изнасилование, были совершены, когда потерпевшей еще не исполнилось 14 лет. На данный момент фигурант дела задержан на двое суток.

Ранее сообщалось, что в Казахстане девятиклассница родила от супруга своей бабушки.