Казахстанская школьница стала матерью от супруга бабушки
Sputnik: в Казахстане девятиклассница родила от супруга своей бабушки
На западе Казахстана зафиксирован вопиющий случай: ученица школы стала матерью, отцом ребенка является муж ее бабушки. Об этом информирует «Sputnik Казахстан».
Согласно информации, предоставленной региональным управлением образования, в течение последних шести месяцев девочка-подросток трижды проходила медицинские обследования, но беременность не была выявлена.
В качестве лица, подозреваемого в совершении противоправных действий по отношению к школьнице, выступает супруг ее бабушки, не являющийся ей кровным дедом.
По информации от местных органов правопорядка, подозреваемый задержан. В данный момент проводится предварительное расследование по данному происшествию.
