В Петербурге вынесен суровый приговор по делу о съемках порно с несовершеннолетними дочерьми

Санкт-Петербургский суд вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, главной фигуранткой которого стала местная жительница Екатерина Петропавловская. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина приговорена к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию съемок порнографических фильмов с участием своих собственных дочерей.

Петропавловская и четверо ее сообщников были признаны виновными по целому ряду тяжких статей Уголовного кодекса, включая насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетних для изготовления порнографии. Троим соучастникам назначены еще более строгие наказания — от 15 до 19 лет заключения в колонии строгого режима. Еще одна осужденная по этому делу получила 14 лет.

Уникальность дела в том, что свою вину полностью признала лишь мать потерпевших. Остальные подсудимые в ходе процесса пытались оправдать свои действия, заявляя о приверженности идеям нудизма и утверждая, что производили не порнографию, а «натуристические съемки». В их фильмографии, по их словам, были даже тематические видео, приуроченные к Новому году и Дню Нептуна, а дети находились в кадре якобы добровольно.

Однако следствие установило, что 44-летняя Петропавловская и ее 73-летний сообщник, задержанные в июле 2022 года, на протяжении трех лет систематически совершали насильственные действия в отношении девочек 2007, 2008 и 2012 годов рождения, параллельно снимая происходящее на видео.

Ранее сообщалось, что в Петербурге накрыли группировку, снимавшую порно с детьми.