«Порностудия с двухлетками»: в Петербурге накрыли группировку, снимавшую порно с детьми

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся изготовлением порнографических материалов с участием детей в возрасте от одного до двух лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России региону.

По информации ведомства, злоумышленники организовали специализированную студию для производства запрещенного контента.

Как отметили правоохранители, преступная группа начала свою незаконную деятельность не позднее 2015 года. На организованной ими студии систематически использовались малолетние дети в возрасте 1–2 лет для создания порнографических фотографий.

Полученные материалы злоумышленники размещали в интернете, включая его закрытые сегменты, известные как «даркнет».

В ходе оперативных мероприятий все участники преступной группировки были задержаны. При проведении обысков по месту их жительства были изъяты мобильные телефоны и различные электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

