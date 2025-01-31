В Петербурге задержали авторов резонансного видео с угрозами участнику СВО

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, записавших видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, записавших видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации. Инцидент произошел после того, как ролик был обнаружен во время мониторинга социальных сетей региональным центром по противодействию экстремизму.

По данным полиции, трехминутный ролик был снят на лестничной клетке одного из общежитий города. На записи видно, что его участники находились в состоянии алкогольно-наркотического опьянения. Они использовали нецензурные выражения и высказывали угрозы в адрес знакомого, который ушел добровольцем на фронт. После публикации видео один из авторов попытался оправдаться, заявив, что не понимает, как это произошло, и раскаялся в содеянном.

Задержание произошло в короткие сроки. Первый из участников ролика был найден в своей квартире на улице Асафьева, где он подрабатывал кассиром в сетевом супермаркете. Второй мужчина, работающий электромонтером, был задержан в общежитии в промзоне «Фосфорит» Кингисеппского района Ленинградской области. Как выяснилось, оба ранее отбывали наказание за тяжкие преступления и познакомились именно в местах лишения свободы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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