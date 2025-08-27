Российский мэр потребовал 300 тыс. у пенсионерки

Глава города Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко инициировал судебный процесс против пенсионерки, требуя компенсацию в размере 300 тыс. руб. за критические высказывания в интернете, направленные в его адрес. Информацию об этом распространил телеграм-канал Kub Mash.

Согласно данным российского издания, в 2024 году после множества жалоб от населения на неприятный запах и нелегальное строительство Бондаренко посетил балку «Шамрай». Он заверил жителей, что территория будет благоустроена и станет гордостью Приморско-Ахтарска.

Однако, из-за отсутствия видимых улучшений в зоне отдыха на протяжении продолжительного времени, пожилая активистка Маргарита Белых выразила свое недовольство, оставив несколько резких комментариев под публикацией Бондаренко. Пенсионерка утверждала, что мэр владеет домом, оцениваемым в полмиллиарда рублей.

Бондаренко посчитал данные заявления оскорбительными и обратился в суд с иском о публикации опровержения и выплате компенсации за моральный вред. Жительница Краснодарского края признала факт публикации комментариев.

Ранее сообщалось, что пенсионеры пытались вымогать $300 тыс. у депутата и получили четыре года.