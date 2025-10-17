В Петербурге задержали троих гангстеров, похитивших мужчину в центре города

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали трех участников преступной группы, подозреваемых в дерзком похищении человека. Инцидент, произошедший в центре города, стал достоянием общественности благодаря оперативной работе полиции.

По информации издания «78.ru», злоумышленники в возрасте 29, 24 и 33 лет напали на супружескую пару ночью на Гончарной улице. Из подъехавшей иномарки выбежали трое мужчин, которые силой затолкали 41-летнего мужчину в автомобиль и скрылись с места преступления. Супруга потерпевшего немедленно сообщила о произошедшем в полицию.

Благодаря своевременному обращению, правоохранителям удалось быстро выйти на след преступников. Пострадавшего обнаружили на Кременчугской улице. Мужчина сообщил следователям шокирующие подробности: похитители не только вымогали у него деньги, но и подвергли жестоким издевательствам — избили, выбили зубы и неоднократно угрожали ножом, приставляя клинок к горлу.

При задержании подозреваемых и осмотре их автомобиля полицейские изъяли вещественные доказательства — два холодных оружия (нож и клинок).

