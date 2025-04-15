В Петербурге задержан мигрант, выдававший себя за врача и грубо домогавшийся до женщин

Полиция Санкт-Петербурга задержала иностранца, который представлялся врачом и начинал грубо домогаться до продавщиц в магазине. Об этом рассказало РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой регионального главка МВД России. В полицию подали заявление сразу несколько девушек. Все они утверждали, что к ним в магазин вошел мужчина, который представился врачом-остеопатом и стал настаивать на проведении медицинского осмотра прямо на рабочем месте. Иногда продавщицам, чтобы избавиться от домогательств, приходилось кричать и звать на помощь.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность распускавшего руки посетителя. Им оказался 34-летний уроженец Узбекистана», — указали журналистам.

Злоумышленник был задержан. Оказалось, что он уже был осужден четыре года назад за преступления сексуального характера. После этого он поменял паспорт и взялся за старое.

Ранее сообщалось о задержании мужчины в аэропорту Шереметьево. Он похитил в магазине 158 плиток шоколада за три визита. Это удалось установить по камерам наблюдения.