В Петербурге задержан звукорежиссер по делу о разврате в пансионе МО РФ
«Фонтанка.ру: » в Петербурге возбудили дело о разврате в пансионе Минобороны
В Санкт-Петербурге начато расследование уголовного дела, касающегося непристойного поведения в экспериментальном образовательном учреждении для девушек, находящемся в ведомстве Министерства обороны РФ. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Согласно информации, опубликованной в издании, был задержан 61-летний специалист по звуку, который признался в содеянном в письменной форме. В отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательной явки.
Летом этого года правоохранительные органы получили информацию о том, что в ноябре 2024 года неустановленное лицо совершило действия сексуального характера в отношении 14-летней воспитанницы в стенах пансиона.
Данное учебное заведение является уникальной экспериментальной базой для Института изучения детства, семьи и воспитания при Российской академии образования (РАО), и аналогов ему в стране не существует.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина домогался 11-летней девочки в Южно-Сахалинске.