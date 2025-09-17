В Петербурге задержан звукорежиссер по делу о разврате в пансионе МО РФ

В Санкт-Петербурге начато расследование уголовного дела, касающегося непристойного поведения в экспериментальном образовательном учреждении для девушек, находящемся в ведомстве Министерства обороны РФ. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Согласно информации, опубликованной в издании, был задержан 61-летний специалист по звуку, который признался в содеянном в письменной форме. В отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательной явки.

Летом этого года правоохранительные органы получили информацию о том, что в ноябре 2024 года неустановленное лицо совершило действия сексуального характера в отношении 14-летней воспитанницы в стенах пансиона.

Данное учебное заведение является уникальной экспериментальной базой для Института изучения детства, семьи и воспитания при Российской академии образования (РАО), и аналогов ему в стране не существует.

