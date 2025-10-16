В Петербурге женщина обнаружила тела двух друзей в своей квартире

В Кировском районе Санкт-Петербурга женщина, вернувшись с работы, обнаружила мертвыми двух мужчин, которые остались ночевать в ее квартире. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 27-летний и 25-летний мужчины пришли в гости к 42-летней хозяйке квартиры на улице Подводника Кузьмина, принеся с собой спиртные напитки. Предполагается, что во время застолья гости употребили прегабалин.

Затем женщина отправилась на работу, оставив мужчин одних в квартире. По возвращении она обнаружила, что они не подают признаков жизни.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что гости женщины могли принять препарат «Лирика».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

