Экс-чиновника из Петербурга нашли мертвым в Подмосковье

Бывший глава транспортного комитета Петербурга Александр Федотов найден погибшим в Подмосковье. Тело экс-чиновника обнаружили под окнами гостиницы в районе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Lenta.ru.

Экс-чиновник петербургского правительства Александр Федотов погиб в Московской области. По данным источника, его тело нашли под окнами одного из отелей в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево. На момент смерти мужчина находился в командировке — он летел в Волгоград через Москву и остановился в гостинице на три дня.

Александр Федотов возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с сентября 2022 года. Однако в 2024 году он добровольно покинул свой пост. До прихода на государственную службу Федотов занимался предпринимательской деятельностью. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который ранее возглавлял Федотов, является ключевым органом в правительстве Петербурга. Он отвечает за координацию проектов в сфере дорожного хозяйства, мостостроения и организации дорожного движения, реализуемых в городе.

