В Петербурге женщина скончалась после падения на пути метрополитена

В метрополитене Санкт-Петербурга произошло ЧП. Женщина упала на пути, ее не удалось спасти. Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание «Фонтанка SPB Online».

В метрополитене Петербурга произошел инцидент на станции «Чернышевская». Там на пути упала женщина, по этой причине пришлось перекрывать движение поездов по всей красной ветке. Саму станцию закрывали для движения, для спасения пострадавшей были вызваны экстренные службы. Теперь стало известно, что женщину спасти не удалось.

Сейчас движение в метро восстановлено, его работникам даже постепенно удалось восстановить штатные интервалы между поездами.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции «Чистые пруды» произошли роды. Одна из пассажирок внезапно начала рожать, ребенок появился на свет прямо в метрополитене. В Госдуме уже выступили с инициативой предоставить малышу право на бесплатный проезд в метро на всю жизнь.