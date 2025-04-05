В Махачкале при перестрелке в паркинге ТЦ погиб человек

В пятницу вечером в подземной парковке торгового центра в Махачкале произошла стрельба. Конфликт возник между фактическим владельцем торгового центра и его арендаторами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

В результате произошедшего несчастного случая один человек скончался, ещё двое были госпитализированы. Инцидент произошёл в торговом центре «Ардар» в пятницу, 4 апреля.

«По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра „Ардар“ возник конфликт на почве денежных отношений, с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Владелец торгового центра скрылся с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов смогли установить его местонахождение. Также выяснилось, что он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В Следственном комитете сообщили, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проведены необходимые следственные мероприятия.

Было инициировано расследование в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 (попытка убийства двух и более человек), частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 (нелегальное приобретение, хранение и ношение оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово.