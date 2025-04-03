В Петрозаводске пожарные потушили огонь на судостроительном заводе

Пожар, который начался на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, был потушен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Олег Ермолаев, вице-премьер Республики Карелия.

Ермолаев в своем микроблоге рассказал об успехах пожарных, которые занимались тушением возгорания на Онежском судостроительном заводе, расположенном в Петрозаводске.

«На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций», — указал он.

Замглавы республики добавил, что при пожаре пострадали три человека. Двоих из них пришлось госпитализировать. По данным регионального Минздрава, их пришлось поместить в реанимацию. Они находятся в тяжелом состоянии, медики диагностировали у пострадавших ожоги верхних дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проводится следственная проверка по факту пожара. В поселке Власиха в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека. Это привлекло внимание правоохранителей.