В Петрозаводске пожарные потушили огонь на судостроительном заводе
Пожарным удалось потушить огонь на судостроительном заводе в Петрозаводске
Фото: [Медиасток.рф]
Пожар, который начался на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске, был потушен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Олег Ермолаев, вице-премьер Республики Карелия.
Ермолаев в своем микроблоге рассказал об успехах пожарных, которые занимались тушением возгорания на Онежском судостроительном заводе, расположенном в Петрозаводске.
«На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций», — указал он.
Замглавы республики добавил, что при пожаре пострадали три человека. Двоих из них пришлось госпитализировать. По данным регионального Минздрава, их пришлось поместить в реанимацию. Они находятся в тяжелом состоянии, медики диагностировали у пострадавших ожоги верхних дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье проводится следственная проверка по факту пожара. В поселке Власиха в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека. Это привлекло внимание правоохранителей.