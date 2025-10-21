В Петрозаводске задержали мужчину, устроившего стрельбу в жилом районе

В Петрозаводске правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении серьезного преступления на бытовой почве. Мужчина, устроивший стрельбу в городском дворе, был задержан спустя несколько часов после нападения.

Как сообщили в ГУ МВД по Республике Карелия, утром в полицию поступило тревожное сообщение о стрельбе на улице Речная. По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел два выстрела из охотничьего ружья в своего оппонента. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Пострадавший с огнестрельными ранениями был в срочном порядке госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Для поимки преступника в городе был немедленно введен план «Перехват». В районе Кукковки были замечены усиленные наряды Росгвардии. Благодаря оперативно проведенным мероприятиям, стрелка удалось задержать по горячим следам. В настоящее время на месте происхождения продолжают работу следователи и оперативная группа.

