В пяти областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги
Фото: [pxhere.com]
В субботу, 21 декабря, по Киеву прокатилась серия мощных взрывов.
Об этом в своем телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна».
Жители украинской столицы написали в соцсетях о работе систем противовоздушной обороны.
Чуть позднее стало известно, что власти города обратились к жителям с призывом направиться в укрытия.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины воздушная тревога звучала в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали Крым тремя БПЛА, Севастополь приостановил движение катеров и паромов.