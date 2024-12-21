В пяти областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги

Об этом в своем телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна».

В субботу, 21 декабря, по Киеву прокатилась серия мощных взрывов.

Жители украинской столицы написали в соцсетях о работе систем противовоздушной обороны.

Чуть позднее стало известно, что власти города обратились к жителям с призывом направиться в укрытия.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины воздушная тревога звучала в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали Крым тремя БПЛА, Севастополь приостановил движение катеров и паромов.