ВСУ атаковали Крым тремя БПЛА, Севастополь приостановил движение катеров и паромов

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили в субботу, 21 декабря, в небе над Крымом три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих киевскому режиму.

«Двадцать первого декабря в период с 15.40 до 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Одновременно с полученной информацией о ликвидации вражеских дронов стало известно, что городской департамент транспорта Севастополя на время приостановил работу катеров и паромов в акватории Черного моря и бухт.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — сообщили там.

Сейчас в Севастополе властями организовано движение автобусов между центральной частью города и северной стороной. Причины введенных мер не сообщаются.

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон. Властями был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей.