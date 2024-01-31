В пяти округах Подмосковья восстановили неработающие и поврежденные светофоры

Поврежденные и неработающие объекты были выявлены в ходе еженедельного обследования региональной дорожной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работа светофоров восстановлена в селе Марфино городского округа Мытищи, на Каширском шоссе в Домодедово, на улице Станционной в Королеве, на улице Пушкина в Ступино и улице Советской в Бронницах, уточнили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что поврежденные и некорректно работающие светофоры могут стать причиной ДТП, они представляют угрозу для всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что движение по Южно-Лыткаринской автодороге запустят до конца года.