В пяти округах Подмосковья восстановили неработающие и поврежденные светофоры
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу светофоров в пяти округах Подмосковья.
Поврежденные и неработающие объекты были выявлены в ходе еженедельного обследования региональной дорожной сети, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работа светофоров восстановлена в селе Марфино городского округа Мытищи, на Каширском шоссе в Домодедово, на улице Станционной в Королеве, на улице Пушкина в Ступино и улице Советской в Бронницах, уточнили в ведомстве.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что поврежденные и некорректно работающие светофоры могут стать причиной ДТП, они представляют угрозу для всех участников дорожного движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что движение по Южно-Лыткаринской автодороге запустят до конца года.