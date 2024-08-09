В пяти районах Курской области пропало электричество из-за падения обломков БПЛА на подстанцию

В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов Курской области возник пожар, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Из-за этого пропало электричество в Курчатове, а также в ряде населенных пунктов Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.

Ведутся восстановительные работы, а пока подключение к электроснабжению будет производиться по резервным схемам.

Сегодня в Курской области несколько раз за день объявлялась ракетная опасность. Смирнов сообщил о четырех ракетах и четырех БПЛА самолетного типа, сбитых российской ПВО.

Ранее глава Курской области сообщал о семи сбитых ракетах при очередной атаке ВСУ.