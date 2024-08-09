Российские силы ПВО сбили семь ракет ВСУ в небе над Курской областью

Наши бойцы успешно отразили очередную вражескую атаку, о чем сообщил врио губернатора региона на своей странице в социальных сетях.

Курская область продолжает сталкиваться с угрозами со стороны Украины. В пятницу, 9 августа, российские силы ПВО успешно сбили семь ракет, выпущенных противником. Перед этим в регионе объявлялась ракетная опасность.

Алексей Смирнов выразил искреннюю благодарность бойцам ПВО, защитившим мирных жителей от ракетных ударов. Он также напомнил о важности соблюдения мер безопасности: нельзя приближаться к обломкам, поскольку «они могут нанести вред». Вместо этого необходимо оперативно сообщать об их обнаружении в службу спасения по телефону 112.

Ранее в немецком правительстве прокомментировали атаку ВСУ в Курской области.