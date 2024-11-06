В центре Москвы полыхает жилой дом 1917 года постройки

В центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме, возведенном в 1917 году, сообщил ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб.

Пожар произошел в здании по адресу 15 на 3-й Тверской-Ямской улице, где происходит горение перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также в чердачной зоне.

Пламя распространяется с большой силой. Это пятиэтажное строение было построено более ста лет назад. Предварительные данные свидетельствуют о том, что возгорание произошло в результате взрыва газа, утверждают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ночной пожар, охватив здание на площади в 100 кв. м, унес жизни трех человек.