В Пятигорске врачи совершили чудо микрохирургии, вернув к жизни почти отрезанную кисть

В городской клинической больнице Пятигорска бригада хирургов провела уникальную операцию по спасению кисти руки, которая была практически полностью отделена у 45-летнего пациента в результате производственной травмы. Мужчина получил тяжелейшее повреждение диском пилорамы.

Как сообщает пресс-служба ГКБ, пострадавший был доставлен в отделение травматологии и ортопедии, где ему оперативно провели всю необходимую диагностику и сразу направили в операционную.

Сложнейшее хирургическое вмешательство по реплантации конечности заняло около четырех часов. За это время медики виртуозно восстановили целостность мышц, нервов и кровеносных сосудов, что является залогом возвращения функций руки.

Ключевыми факторами успеха, по словам оперировавшего травматолога-ортопеда, стали два обстоятельства: во-первых, пациента доставили в так называемую «золотую декаду» — критически важные 10 часов после травмы.

Во-вторых, линия разреза была ровной, без раздробления тканей, что значительно облегчило работу хирургов. Двигательная активность пальцев уже восстановлена, и теперь мужчине предстоит пройти курс реабилитации для полного возвращения к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что врачи в Подольске спасли подростка, которому оторвало часть стопы в результате ДТП.