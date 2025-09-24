В почтовом отделении Санкт-Петербурга произошел взрыв

В отделении «Почты России» на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщило РБК со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Отмечается, что источником взрыва стала одна из посылок, которую принес для отправки мужчина. Пострадавших в результате происшествия нет, также не зафиксированы повреждения конструкций здания. По данным ведомства, из помещения оперативно эвакуировали 10 сотрудников почтового отделения.

По предварительной информации, неизвестный гражданин прибыл в отделение связи с пятью тяжелыми посылками, предназначенными для отправки в различные населенные пункты Республики Татарстан.

При досмотре в одной из коробок с металлическим содержимым было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Сообщается, что все посылки были оформлены на имя самого отправителя.

На место происшествия прибыли оперативные группы силовых ведомств, саперы, сотрудники полиции и МЧС, а также машины скрой медицинской помощи и пожарные расчеты. Специалисты проводят все необходимые мероприятия.

