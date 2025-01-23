В подконтрольном Киеву районе Запорожья прогремел взрыв

Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Запорожья на фоне сигналов воздушной тревоги. О ЧП сообщает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Запорожская область — российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Он был включен в состав России после проведения референдума в сентябре 2022 года.

Власти Киева не согласны с результатами референдума и по-прежнему обстреливают город.

Ранее сообщалось о том, что целью удара БПЛА Вооруженных сил Украины по Смоленску мог быть авиационный завод, расположенный в Заднепровском районе города.