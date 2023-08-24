В Московской области активно строят и ремонтируют котельные

Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, объекты возводят как в рамках комплексной застройки для отопления возводимых многоквартирных домов, так и на территориях предприятий для создания более комфортных условий работы.

Наибольшее количество котельных строят и реконструируют в Щелкове, Солнечногорске, Серпухове, Наро-Фоминске и Дубне — везде по пять объектов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове завершили ремонт региональных дорог.