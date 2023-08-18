В Подмосковье активно выявляется незаконная деятельность гостиничного сервиса

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов и муниципального земельного контроля регулярно проводят рейды по нарушению миграционного законодательства.

С начала 2023 года выявлены нарушения на 387 участках гостиничного сервиса.

«Проверка нелегальной деятельности гостиничного бизнеса относится к мерам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в подмосковных муниципалитетах. Так, деятельность 17 незаконных отелей и хостелов в соответствии с решением суда приостановлена», - отмечает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове модернизируют региональные дороги.