В подмосковном Дмитрове модернизируют региональные дороги

В Дмитрове продолжается ремонт двух участков региональных трасс длиной более 24 километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В региональном Минтрансе пояснили, что все участки являются высокоинтенсивными. Работы выполняются с использованием асфальтовой смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

После ремонта проезд к школам, детским садам, больницам, железнодорожным станциям, Дмитровскому кремлю и другим достопримечательностям станет комфортнее более чем для 165 тысяч жителей и гостей округа. Всего в городе в рамках нацпроекта будет отремонтировано семь участков общей протяжённостью почти 38 км.

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