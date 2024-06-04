Жительнице Подмосковья, которая зарезала возлюбленного, предъявили обвинение

Преступление произошло в конце мая в одной из квартир. В паре возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила возлюбленного в область шеи. Мужчина скончался на месте.

Обвиняемая сама вызвала полицейских. На допросе в СК она полностью признала свою вину.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили мужчину, который издевался над детьми своей супруги.