Жительнице Подмосковья, которая зарезала возлюбленного, предъявили обвинение
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Жительнице Павловского Посада предъявили обвинение в убийстве сожителя, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Преступление произошло в конце мая в одной из квартир. В паре возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила возлюбленного в область шеи. Мужчина скончался на месте.
Обвиняемая сама вызвала полицейских. На допросе в СК она полностью признала свою вину.
Ранее сообщалось, что в Московской области осудили мужчину, который издевался над детьми своей супруги.