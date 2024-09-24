В Подмосковье арестовали шестнадцатилетнего участника банды
Шестнадцатилетнего участника банды «Зеленка» арестовали в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
В подмосковном Воскресенске арестовали шестнадцатилетнего подростка — участника банды «Зеленка», сообщает НТВ.
В преступную группировку входят двадцать подростков. Банда пытается подражать персонажам из 90-х годов. Так, несовершеннолетние жестоко избили студента. Молодой человек был госпитализирован с травмой селезенки, врачам пришлось удалить орган.
Арестованный подросток пробудет под стражей два месяца, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Ранее в Подмосковье задержали местного жителя, который жестоко избил приятеля в ходе распития спиртных напитков.