В Подмосковье арестовали шестнадцатилетнего участника банды

В преступную группировку входят двадцать подростков. Банда пытается подражать персонажам из 90-х годов. Так, несовершеннолетние жестоко избили студента. Молодой человек был госпитализирован с травмой селезенки, врачам пришлось удалить орган.

Арестованный подросток пробудет под стражей два месяца, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее в Подмосковье задержали местного жителя, который жестоко избил приятеля в ходе распития спиртных напитков.