В Подмосковье более чем на четверть сократилось число грабежей, разбоев и краж транспорта

Свыше шестидесяти тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье за первые десять месяцев текущего года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Данный показатель на 5,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Так, с начала года в регионе более чем на четверть сократилось число разбоев, грабежей и краж транспортных средств. Квартирных краж стало меньше на 20,4 процента, мошенничеств — на 9,6 процента.

При этом почти на треть — 28,1 процента — выросло количество хулиганств, на 0,3 процента стало больше краж с банковских счетов, на 9,9 процента увеличилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и на 5,7 процента — число нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить трех экс-сотрудников территориального фонда ОМС за хищение 103 миллионов рублей.