В Подмосковье будут судить иностранца за незаконный оборот контрафактного алкоголя
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Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Известно, что с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина, не являясь ИП, незаконно приобрел и хранил в Пушкино немаркированную алкогольную продукцию, чтобы впоследствии продать ее. При этом реализацию спиртного он осуществлял под видом узнаваемых российских и зарубежных брендов.
Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота почти двадцать девять тысяч бутылок контрафактного алкоголя на общую сумму свыше семи миллионов рублей.
Дело по существу рассмотрит Пушкинский городской суд. Обвиняемый в ходе расследования полностью признал свою вину.
Ранее сообщалось, что в автомобиле молодой пары из Подмосковья нашли почти четыре килограмма наркотиков.