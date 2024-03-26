В Подмосковье будут судить иностранца за незаконный оборот контрафактного алкоголя

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина, не являясь ИП, незаконно приобрел и хранил в Пушкино немаркированную алкогольную продукцию, чтобы впоследствии продать ее. При этом реализацию спиртного он осуществлял под видом узнаваемых российских и зарубежных брендов.

Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота почти двадцать девять тысяч бутылок контрафактного алкоголя на общую сумму свыше семи миллионов рублей.

Дело по существу рассмотрит Пушкинский городской суд. Обвиняемый в ходе расследования полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в автомобиле молодой пары из Подмосковья нашли почти четыре килограмма наркотиков.