В Подмосковье будут судить местного жителя, который набросился на участкового

Житель Подмосковья, который избил двух мужчин и после набросился на полицейского, пойдет под суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в апреле этого года. Сначала обвиняемый распылил в лицо двум незнакомцам жидкость из перцового баллончика, затем он избил одного из них, а на другого напал с туристическим ножом, требуя передать ему десять тысяч рублей.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию, где он набросился на участкового. Дело по существу рассмотрит Мытищинский городской суд.

Ранее сообщалось, что житель Московской области зарубил пенсионерку.