В Подмосковье будут судить мужчину, который зарезал человека из-за лая собаки

Московский областной суд рассмотрит дело против мужчины, который зарезал человека на улице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Обвиняемый, когда находился возле подъезда одного из домов Одинцовского округа, вступил в словесный конфликт с супружеской парой из-за того, что их собака громко лаяла. Фигурант набросился на мужчину с ножом. Потерпевший скончался в больнице от многочисленных ран.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прокуратура начала проверку по факту отравления семьи угарным газом.