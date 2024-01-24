Прокуратура начала проверку по факту отравления пятерых детей и их матери угарным газом в Королеве

Прокуратура города Королева начала проверку по факту отравления пятерых детей их матери угарным газом в квартире, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, ЧП произошло накануне вечером. Женщину и детей в возрасте от одного года до двенадцати лет госпитализировали. Им оказана вся необходимая помощь, угроза жизни отсутствует.

Работники газовой службы, которые осмотрели квартиру, сообщили, что причиной случившегося стали нарушения в работе газового оборудования.

Супруг пострадавшей, в свою очередь, рассказал, что установленная на кухне газовая колонка работала плохо. Женщине во время приготовления еды приходилось ее периодически включать и выключать.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово во время пожара в строительном вагончике пострадали четыре человека.