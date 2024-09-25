Велосипедист пострадал в результате ДТП в Люберцах

В подмосковных Люберцах проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

По данным службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», авария случилась еще в середине сентября на улице Некрасовский проезд. На велосипедиста наехал легковой автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в ДТП десятимесячной девочки.