В Подмосковье будут судить мужчину за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Суд в подмосковной Коломне рассмотрит дело против жителя Воронежа, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, мужчина вместе с соучастниками пытался сбыть путем «закладок» метилэфедрон в особо крупном размере. Преступная деятельность была пресечена в январе этого года. Из незаконного оборота изъяли почти шесть килограммов «синтетики».

Дело против соучастников выделено в отдельное производство, указали в надзорном ведомстве. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские изъяли у водителя свыше 250 свертков с наркотиками.