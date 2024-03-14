В Подмосковье будут судить мужчину за покушение на незаконный сбыт наркотиков
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Суд в подмосковной Коломне рассмотрит дело против жителя Воронежа, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным следствия, мужчина вместе с соучастниками пытался сбыть путем «закладок» метилэфедрон в особо крупном размере. Преступная деятельность была пресечена в январе этого года. Из незаконного оборота изъяли почти шесть килограммов «синтетики».
Дело против соучастников выделено в отдельное производство, указали в надзорном ведомстве. Обвиняемый сейчас находится под стражей.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские изъяли у водителя свыше 250 свертков с наркотиками.