В Подмосковье будут судить мужчину за убийство знакомой и ее дочери в 2016 году

В Московском областном суде началось слушание в отношении мужчины 1976 года рождения.

Он обвиняется в убийстве женщины и ее семилетнего ребенка. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий сообщило Агентство «Москва».

Преступление произошло около восьми лет назад в Дмитровском округе. В ходе конфликта мужчина застрелил свою знакомую из травматического пистолета, а затем убил ее дочь. Тела злоумышленник закопал на участке.

Родственники погибших подали заявление о пропаже. В апреле прошло года обвиняемого задержали на территории ДНР. В ходе допроса он рассказал все подробности преступления.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца мужчину, который ранил ножом посетителей одного из компьютерных клубов в Подмосковье.