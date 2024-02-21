В Подмосковье будут судить водителя маршрутки, сбившего ветерана ВОВ

Можайский городской суд рассмотрит дело против водителя маршрутки, который совершил наезд на 99-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ДТП произошло в конце ноября прошлого года. Пожилая женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель маршрутного автобуса нарушил ПДД, в результате чего пенсионерка получила тяжелые травмы.

Также прокурор обратился с иском в суд о компенсации морального вреда пенсионерке в размере трехсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье местный житель получил два года колонии за ограбление прохожей.