В Подмосковье будут судить водителя, сбившего трех подростков на пешеходном переходе

ДТП случилось в марте этого года в селе Синьково под Дмитровом. Мужчина на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате наехал на несовершеннолетних, которые в это время переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Один из подростков спустя несколько дней скончался в больнице, еще один получил тяжелые травмы.

Дело по существу рассмотрит Дмитровский городской суд.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в ДТП десятимесячной девочки.