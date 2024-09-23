В Подмосковье будут судить водителя, сбившего трех подростков на пешеходном переходе
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Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против девятнадцатилетнего водителя, сбившего троих подростков на пешеходном переходе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
ДТП случилось в марте этого года в селе Синьково под Дмитровом. Мужчина на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате наехал на несовершеннолетних, которые в это время переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Один из подростков спустя несколько дней скончался в больнице, еще один получил тяжелые травмы.
Дело по существу рассмотрит Дмитровский городской суд.
Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в ДТП десятимесячной девочки.