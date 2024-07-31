В Королеве двое мужчин похитили 33-летнюю девушку и требовали с нее 700 тысяч рублей, сообщил РЕН ТВ .

По информации телеканала, все произошло в минувшее воскресенье. Преступники насильно посадили женщину в автомобиль и отвезли в Красногорск. Там жертву пересадили в другую машину.

Пострадавшую освободили полицейские. Они остановили авто похитителей на трассе «Дон». Злоумышленниками оказались 26-летний и 37-летний граждане Белоруссии, потерпевшая — тоже гражданка Белоруссии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Королеве задержали местного жителя, который напал с ножом на знакомого недалеко от кафе.