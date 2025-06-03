В Подмосковье двое мужчин пострадали от взрыва самодельной смеси

В городе Люберцы, расположенном в Подмосковье, два молодых человека получили ранения из-за взрыва самодельного взрывного устройства, сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, один из пострадавших решил самостоятельно изготовить взрывчатку и приобрел необходимые ингредиенты через онлайн-платформу. В момент, когда его приятель находился у него в гостях, произошла неконтролируемая детонация приготовленной смеси.

В результате взрыва оба молодых человека получили различные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее мама подорванного ветерана СВО раскрыла детали угроз от спецслужб Украины.