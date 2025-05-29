Мама подорванного ветерана СВО раскрыла детали угроз от спецслужб Украины

Мать Заура Гурциева, первого замглавы администрации Ставрополя и ветерана спецоперации, заявила URA.RU, что ее сын знал о своем включении в украинские «списки».

Елена Троицкая рассказала, что Гурциев получал предупреждения от ФСБ и временно пользовался охраной. Однако этого оказалось недостаточно. Было известно, что его данные, включая адрес и телефон, были опубликованы на украинском сайте «Миротворец»*.

«Конфликтов в семье не было. Он мне говорил, что был в каких-то украинских списках. В Ставрополе он день ходил с охраной. Его эфэсбэшники вызывали, предупреждали, что „он в разработке“. Я ему говорила: ты же только с Украины ушел…» — рассказала Елена.

Напомним, что Гурциев погиб в ночь на 29 мая в результате взрыва. Подозреваемый — его знакомый Никита Пеньков. Мотивы пока неясны, но семья отрицает бытовой конфликт. Ветеран СВО вернулся с фронта и по программе «Время Героев» занял высокий пост в мэрии.

* Запрещен в РФ по решению суда.