В Подмосковье отразили новую атаку беспилотников ВСУ

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в официальном телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это уже 12-й БПЛА, уничтоженный российскими ПВО с начала суток. Четыре беспилотника противника были перехвачены во время полета над Московской области. Как отметил Собянин, дроны направили в сторону Москвы.

Мэр также подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тем временем видео момента уничтожения БПЛА расходятся в телеграм-каналах. На небе снимают черный дым после подбития дронов. Один из таких моментов снял очевидец в Раменском, сообщает «Осторожно, Москва».

Напомним, что ВСУ также массированно атакуют Тульскую область. Недавно правительство региона подсчитало ущерб и перечислило последствия в ходе оперативного совещания.