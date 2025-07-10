В Подмосковье и еще нескольких регионах России сбили украинские БПЛА

Вечером 10 июля силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективную работу, уничтожив 26 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основной удар, по данным ведомства, пришелся на приграничные области: 11 дронов сбито над Курской областью, 9 — над Брянской. Калужская область отразила атаку трех аппаратов, по одному БПЛА уничтожено над Белгородской и Орловской областями. Московский регион, куда направлялся один из дронов, был также защищен.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал 10 июля о четырех сбитых дронах: они летели в сторону столицы, но были успешно отражены.

В то же время жители Домодедово смогли воочию увидеть работу ПВО в регионе, а также заснять это на камеру.