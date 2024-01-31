В Подмосковье ищут живодера, который выбросил трех кошек из окна многоэтажки

В Подмосковье полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными. Поводом стала появившаяся в соцсетях видеозапись.

На кадрах видно, как неизвестный выбросил из окна многоэтажки нескольких кошек. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, все произошло на улице Южнодомодедовская в Домодедово.

По результатам проверки правоохранительные органы примут решение в соответствии с законодательством, уточнили в ведомстве.

Очевидцы утверждают, что неизвестный сбросил с пятнадцатого этажа трех кошек. Местные жители добавили, что хотели спасти животных, но они скончались от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах неизвестные жестоко убили собаку.