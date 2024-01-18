Следователи возбудили дело после избиения участника СВО в кафе в Подмосковье

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в Чехове после избиения участника специальной военной операции в одном из кафе города.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, инцидент произошел в воскресенье. Между компанией, в которой был ветеран СВО, и группой иностранцев случилась словесная перепалка. В результате завязалась драка.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе одиннадцатилетняя девочка метнула нож в младшего брата из-за того, что он разлил суп.