Следователи возбудили дело после избиения участника СВО в кафе в Подмосковье
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Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в Чехове после избиения участника специальной военной операции в одном из кафе города.
Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, инцидент произошел в воскресенье. Между компанией, в которой был ветеран СВО, и группой иностранцев случилась словесная перепалка. В результате завязалась драка.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников конфликта.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе одиннадцатилетняя девочка метнула нож в младшего брата из-за того, что он разлил суп.