В Подмосковье лес защищают от огня

Специалисты лесной охрана Московской области уделяют большое внимание противопожарной безопасности. В настоящий момент они прокладывают минерализованные полосы.

Важным делом, в частности, заняты работники Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес». С помощью гусеничной техники они не только делают новые полосы шириной не менее полутора метров, но и прочищают старые.

По словам старшего участкового лесничего Натальи Чирковой, прежде всего, внимание сконцентрировано на потенциально опасных хвойных участках.

Ранее мы сообщали, что в Красногорске завершилось первое в истории округа первенство Школьной футбольной лиги.