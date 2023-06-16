В Подмосковье лес защищают от огня
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Специалисты лесной охрана Московской области уделяют большое внимание противопожарной безопасности. В настоящий момент они прокладывают минерализованные полосы.
Важным делом, в частности, заняты работники Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес». С помощью гусеничной техники они не только делают новые полосы шириной не менее полутора метров, но и прочищают старые.
По словам старшего участкового лесничего Натальи Чирковой, прежде всего, внимание сконцентрировано на потенциально опасных хвойных участках.
Ранее мы сообщали, что в Красногорске завершилось первое в истории округа первенство Школьной футбольной лиги.