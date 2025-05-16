В Татарстане избили медика после попытки помочь пострадавшим в ДТП

В Балтасинском районе Татарстана произошел скандальный случай агрессии против медика. Врач увидел перевернутый автомобиль в кювете и остановился, чтобы помочь пострадавшим. Однако, как пишет MK.ru со ссылкой на телеграм-канал «Вечерняя Казань», вместо благодарности он получил множество ударов от толпы.

Камеры видеорегистратора зафиксировали, как группа мужчин наносила врачу удары в живот и голову, пиная его ногами. По словам пострадавшего, один из нападавших угрожал ему расправой и даже приставил к голове пистолет. После инцидента медика госпитализировали с травмами.

Адвокат побитого мужчины добивается возбуждения уголовного дела, правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. Местные жители возмущены произошедшим — многие подчеркивают, что такие случаи могут отбить у медиков желание оказывать помощь в экстренных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге компания на Mercedes избила продавца из-за замечания.