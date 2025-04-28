В Подмосковье младенец попал в больницу из-за вейпа
Mash: в Подмосковье младенца госпитализировали из-за вейпа родителей
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковном городе Куровское произошел инцидент: десятимесячный ребенок был доставлен в больницу после того, как надышался вейп-испарениями, предположительно, от родителей.
Как сообщил телеграм-канал Mash, инцидент произошел в воскресенье, примерно в 11 часов утра. У младенца, надышавшегося вредными парами, начались конвульсии.
Родители оперативно вызвали скорую помощь, врачи приняли решение о немедленной госпитализации. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Медики диагностировали ингаляционное отравление вейп-парами, сопровождающееся судорожным синдромом.
Ранее врач Фаррахов пояснил проблему с восстановлением легких после вейпинга.